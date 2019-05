Indagini sulla morte di un bimbo di 2 anni

Un bambino di 2 anni è morto questa mattina mentre il personale del 118 lo stava trasportando d'urgenza all'ospedale Maggiore di Novara. Una corsa disperata dell'ambulanza, chiamata dagli stessi genitori del piccolo per un soccorso di emergenza.

Giunti sul posto, i sanitari hanno tentato di rianimare il bimbo, ma i loro tentativi sono stati vani: il bambino è giunto cadavere all’Ospedale Maggiore.

Stando alle prime informazioni, l’autorità giudiziaria avrebbe aperto una indagine per stabilire le cause del decesso, e a questo fine si attende l'incarico per l’esecuzione dell’autopsia. Al momento non risultano altri provvedimenti di nessun genere.

In queste ore i genitori, che risiedono nel quartiere di Sant'Agabio, sono ascoltati in Questura.