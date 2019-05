"Giardini abbandonati, ascensori e infissi rotti: le scuole non stanno bene"

Riceviamo e pubblichiamo.

Proseguendo la mia attività di consigliere comunale, che pensa a far vivere meglio i suoi concittadini di tutte le età, nei giorni scorsi ho visitato più Istituti scolastici comprensivi – da 5 anni giro negli Istituti - e ho potuto constatare problemi non indifferenti causati, ad esempio, dalla scarsa per non dire totalmente assente manutenzione del verde pubblico, all’interno dei rispettivi giardini o cortili, da parte del Comune: carenza che ho provveduto immediatamente a segnalare agli appositi uffici municipali.

In particolar modo sono andato ad esaminare la situazione della Scuola Primaria Rodari dove urge l’intervento per la messa in sicurezza dell’edificio della piscina comunale, con aperture verso l’area verde utilizzata dall’utenza scolastica del plesso nonché l’intervento del soffitto della Biblioteca: tutte situazioni ovviamente segnalate prontamente dal Dirigente Scolastico.

Anche nell’Istituto Carducci gli interventi da fare non mancano di certo (Infissi, muri, ascensore e potature piante) e, con il collega Enrico De Maria di Vercelli Amica, abbiamo fatto un sopralluogo al Comprensivo Ferrari e al Tommaso Mora. All’interno di questi ultimi Istituti, abbiamo potuto constatare, oltre al problema dell’inutilizzo di gran parte del giardino a causa delle affioranti radici degli alberi (problema che andrebbe affrontato e risolto), quello della mancata potatura degli alberi che si affacciano sulla media Ferrari e sulla elementare Carlo Angela. Mancata potatura che pone totalmente al buio gran parte delle aule delle due scuole costrette a tenere la luce accesa anche in pieno giorno durante tutto l’anno didattico.

Ho segnalato anche questo problema, che già era stato sottoposto all’attenzione del Comune da parte della Dirigenza Scolastica, sperando che qualcuno provveda e in fretta.