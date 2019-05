Non è ancora del tutto finito ma, in occasione della manifestazione “Fattoria in Città”, apre al pubblico il parcheggio di corso Fiume, i cui lavori sono in fase di ultimazione.

Lo comunica l’amministrazione comunale "nell’intento di ridurre eventuali disagi ai cittadini".

Il parcheggio sarà disponibile a partire da domani, venerdì 24 maggio, costantemente aperto e naturalmente a titolo gratuito, sino alla fine dell’evento domenica 2 giugno.