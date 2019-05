Serate in musica alla Vallotti

È tempo di concerti per la scuola di musica comunale “F. A. Vallotti” che anche quest’anno propone, in collaborazione con la Società del Quartetto, quattro serate dedicate ai giovani talenti, più un appuntamento con “I concerti dei docenti”, il 25 maggio. Per questa occasione il laboratorio corale della scuola Vallotti, insieme con il coro Cantus Comites, diretto dal maestro Marco Roncaglia e con il pianista Mirco Godio all’accompagnamento, proporrà brani di di R. Farrant, J.S. Bach, A. Vivaldi, F.A. Vallotti, R. Schumann, G. Fauré, L. Armstrong. Il concerto sarà dedicato alla memoria di Franco Perone, che per anni è stato direttore artistico e anima della scuola di musica cittadina. Una dedica dovuta, dice Roncaglia, non solo perché senza la dedizione di Franco Perone probabilmente oggi la Vallotti non ci sarebbe, ma anche perché si deve a lui l’istituzione del laboratorio corale della scuola.

Con le giovani promesse della musica, invece, si parte già giovedì 23 maggio con i solisti Alessio Rolla (flauto), Alessandro Loghi (pianoforte), Fulvio Mattoteia (Flauto) e il duo Ilaria Pugno e Marco Calzaducca (voce e chitarra).

Si prosegue il 24 con le soprano Clara Byun e Moonjin Kim, la mezzosoprano Shin Seonhee, Kang Dahyun (pianoforte), Giovanni Gallone (violoncello) e Chiara Martinelli (flauto).

Il 28 maggio sarà la volta di Camilla Rolando (tromba), Giulia Vancetti (voce e pianoforte), Andrea Testore (chitarra elettrica e loop machine) e il quartetto Saxyoung formato da Giacomo Dipalma, Francesco Deangelis,Antonino Scavone, Matteo Oltolini.

Si conclude il 31 maggio con Cecilia Nonne (pianoforte), Marco Calzaducca (chitarra), Francesco De Angelis (clarinetto e sassofono), Anita Giocondo (flauto) e Maria Grazia Aschei (soprano).

Durante i concerti interverranno i docenti Marlena Maciejcowicz, Ilaria Schettini e Sergio Sorrentino, oltre a e Letizia Burocco al pianoforte e The Camilla’s guys.

Tutti i concerti si tengono presso l’Auditorium della scuola Vallotti, con inizio alle ore 21.00. Le serate dedicate ai giovani talenti sono a ingresso libero, mentre per il Concerto in memoria di Franco Perone il biglietto è di 5 euro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla Società del Quartetto, tel. 0161 255575