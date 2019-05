Chirurgia andrologica: master alla Santa Rita

Alla Clinica Santa Rita è presente una nuova attività di chirurgia complessa che ha avuto, nella giornata dell’8 maggio, un momento di riconoscimento a livello nazionale. La struttura è stata infatti sede di un Master in Chirurgia Andrologica organizzato dalla Società Italiana di Andrologia a cui hanno preso parte due medici provenienti dalla Scuola di Specializzazione di Urologia Federico II di Napoli, diretta dal Professor Vincenzo Mirone. Il recente inserimento all’Unità Operativa di Urologia della Clinica Santa Rita del dottor Mauro Silvani, urologo–andrologo, ha consentito l’ampliarsi dell’attività clinico chirurgica andrologica della struttura. L’Équipe medica composta dal dottor Mauro Silvani e dal dottor Ermanno Marchini ha svolto quindi attività di tutoring a favore dei medici iscritti al Master che hanno così appreso sul campo le tecniche chirurgiche per l’impianto di protesi peniena finalizzato a sopperire la disfunzione erettile post intervento per tumore alla prostata. Lo stage formativo è stato articolato in una prima fase relazionale teorica, riguardante i casi in oggetto, a cui ha fatto seguito l’applicazione delle tecniche chirurgiche precedentemente illustrate. Questo evento scientifico e formativo fa quindi della Clinica Santa Rita di Vercelli un Centro andrologico di riferimento non solo a livello regionale, ma anche nazionale.