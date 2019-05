Cortopassi: "A proposito di scorrettezze: ecco un paio di perle"

non siamo adusi in campagna elettorale a cavillare e/o a denunciare irregolarità e scorrettezze, o presunte tali, delle liste concorrenti. Normalmente, se proprio si ponesse un problema "serio" si telefona al collega responsabile dell'altra lista e - con reciproco buonsenso - si risolve. Almeno per noi è sempre stato così e ha sempre funzionato. Quest'anno però c'è una lista di supereroi che, con supponenza e presunzione, pretende di insegnare agli altri le regole d'ingaggio che loro per primi non conoscono o disattendono. Già abbiamo evidenziato nelle scorse settimane un paio di loro perle ma, niente da fare, continuano ad essere - in materia - apodittici. Ci tocca quindi, tramite vostro gentile tramite, far rilevare loro che:

b) come si evince facilmente dalla foto B non sanno nemmeno attaccare i manifesti sugli spazi loro assegnati in quanto lo spazio fotografato è quello per le regionali dove loro notoriamente non sono presenti. E non è l'unico tabellone su cui l'hanno fatto.Trattasi quindi di manifesto abusivo. Chissà se andranno anche lì ad appendere i loro cartelli con la scritta: "Questo manifesto non rispetta le regole. ... Un sindaco che non rispetta le regole è quello di cui abbiamo bisogno?»