Elezioni Europee, ultimi appuntamenti sul territorio per la candidata Branca (La Sinistra): "Siamo l'unica vera lista di sinistra vicina ai cittadini

4 giorni al voto di domenica 26 maggio ed è in dirittura d'arrivo la campagna elettorale della candidata nelle file de "La Sinistra" nella circoscrizione nord ovest alle prossime elezioni europee Maria Gabriella Branca, ma diversi sono ancora gli appuntamenti sul territorio.

"Quest'oggi siamo a Carcare sul mercato per comunicare con le persone tramite un volantinaggio, successivamente a Cairo e ci sposteremo a Genova con Sergio Cofferati in via San Lorenzo. Alle 18.00 saremo a Lavagna con l'eurodeputato uscente per un incontro pubblico con la popolazione e il gran finale a Ceriale dove sarà presente Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista".

Domani, giovedì 23 maggio, dalle 11.00 alle 15.00 appuntamento con il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, gli unici due appuntamenti organizzati fuori dalla sua circoscrizione di competenza.

Venerdì 24, chiusura della campagna elettorale in piazza Sisto con tante persone, musica e un aperitivo offerto a tutti.

"La Sinistra è l'unica lista di sinistra, ma non perchè lo dice il nome abbiamo 11 punti nel nostro programma che riguardano tutte le tematiche fondamentali, dal mondo del lavoro, alla tutela della parità, all'uguaglianza, i problemi relativi all'eliminazione dei paradisi fiscali, il welfare, tocchiamo anche tutte le problematiche relative alla trasformazione dell'Europa in un'Europa dei popoli rispetto a quella delle banche" conclude con il suo appello al voto la candidata Maria Gabriella Branca.