Chiude l'azienda di parquet: 29 persone a casa

L'azienda chiude e 29 persone rischiano di restare senza lavoro. C'è grande preoccupazione tra i dipendenti della Xilo 1934, azienda di Rovasenda che produce parquet e pavimenti.

La proprietà ha deciso di chiudere, avviando le procedure di licenziamento collettivo. Un "fulmine a ciel sereno" per i sindacati che non avevano avuto sentore, finora, di criticità in rapporto alla situazione aziendale. Gli stipendi sono sempre stati accreditati in modo regolare e non c'era sentore di crisi nelle commese.

Il 4 maggio la comunicazione che l'azienda intende chiudere. Da qui il tentativo dei sindacati di trovare un accordo per convincere la proprietà ad andare alla cessione dell'azienda. Tentativo che, purtroppo, non ha trovato riscontri, al momento.

La lettera di licenziamento è già arrivata e per 29 persone il futuro si presenta grigio.