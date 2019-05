Rita Buccetti: "A nome del Soroptimist il mio grazie a tanti"

Gentile Direttore,

a nome del Soroptimist Club di Vercelli che rappresento, all’indomani dell’evento “Si cammina con il cuore”, svoltosi domenica 19 maggio finalizzato alla sensibilizzazione in ordine alla prevenzione in tema di malattie cardiovascolari nel genere femminile, desidero esprimere, Suo tramite, il nostro profondo ringraziamento a tutti coloro che, a vario titolo, hanno partecipato rendendo l’evento un successo del tutto inaspettato, soprattutto tenuto conto delle avverse condizioni meteo. Mi riferisco in primo luogo ai nostri sponsor Pavese sas Assicurazioni, Gioielleria Leonardi, Manuela Tessuti, Studio Sei, Vellano Moda, Farmacia Moderna, Errea Play Vercelli, Botta Frutta e Verdura, Coop che, attraverso il loro contributo, ci hanno consentito di coprire la maggior parte dei costi organizzativi e di offrire minimi generi di conforto ai partecipanti. In secondo luogo l’Associazione Carabinieri in congedo e i Gruppi Alpini di Vercelli che, attraverso loro volontari, ci hanno coadiuvato, principalmente ma non solo, nelle operazioni di ausilio ai partecipanti in corrispondenza degli attraversamenti pedonali previsti nel nostro percorso. Sono d’obbligo i ringraziamenti a tutti gli organi di stampa – sia i tradizionali canali cartacei che i più evoluti canali web – per lo spazio che hanno riservato alla diffusione della nostra iniziativa.

Da ultimo, ma non certo per ordine di importanza, il nostro sentito ringraziamento va a tutti i vercellesi e le vercellesi che, con la loro generosità, hanno offerto il proprio contributo partecipativo consentendoci di raggiungere un risultato inaspettato sia in termini economici sia in termini di adesione all’evento. E’ stato proprio quest’ultimo aspetto quello che ci ha riempito di soddisfazione poiché, nonostante le condizioni meteo non fossero delle migliori, abbiamo riscontrato una grande e allegra partecipazione che ci ha riscaldato il cuore (è proprio il caso di dirlo!) e che ci consente di poter affermare, senza tema di smentita, il raggiungimento del successo del service accompagnato da una sempre maggior visibilità del Soroptimist e degli obiettivi che, da sempre, che ne compongono la mission.

Il successo dell’iniziativa ci fa ben sperare per il futuro e, perché no, in una replica affinchè anche coloro che non hanno potuto partecipare possano farlo e, come noi, dimostrare di “avere a cuore il proprio cuore”. Un grazie di vero cuore a tutti.