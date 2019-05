Elena e Martina: talento e passione sui pattini a rotelle

Elena Aguero e Martina Michelone, componenti della squadra agonistica dell’A.S.D. Skating Vercelli, non smettono di stupire.

Questi due giovani prodigi di sette e nove anni, campionesse provinciali in carica della Categoria Giovanissimi A e Esordienti Regionali A Femminile, aggiungono al loro palmarés anche un’ottima medaglia d’argento per Elena e una quinta piazza al Campionato Regionale Fisr svoltosi a Novara e a Settime di Asti.

Lo Staff tecnico, così commenta la prestazione delle loro talentuose atlete: “Elena e Martina, in questa prestigiosa competizione, in cui le avversarie da tenere in considerazione, fin dai prova pista, erano tante e tutte potenzialmente capaci di realizzare ottimi elementi tecnici, hanno mostrato grande carattere, enorme leggiadria e tecnica sopraffina".

Entrambe, alla loro prima esperienza federale in un campionato di tale calibro, hanno proposto un programma di gara dall’eccellente caratura tecnica ed hanno sprigionato energia anche dal profilo artistico. "Siamo molto orgogliose della loro prestazione - commentano - Continuando ha dedicarsi al pattinaggio con questa dedizione e passione è facile pronosticare per loro ulteriori e ancor più prestigiosi traguardi”.

Questa “perle”, grande esempio di dedizione, costanza e amore del pattinaggio e del panorama agonistico Skating, rendono ancora una volta orgogliosa la nostra Città dei suoi talenti sportivi.

Intanto, al Palapregnolato, continuano gli allenamenti per i prossimi impegni agonistici che vedranno partecipare diversi atleti Skating sia alla fase regionale Uisp sia al campionato italiano Fisr.