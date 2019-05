Museo Borgogna: giochi d'arte per i bambini

Mercoledì 22 maggio alle 16.45 la Sezione Educativa del Museo Borgogna proporrà a tutti i bambini dai 4 agli 8 anni un nuovo appuntamento di “Giochi... d'Arte”, tutto dedicato alla primavera e alla natura! In attesa della bella stagione, bambini e accompagnatori sono invitati a scoprire le colorate “fioriture” del Museo e a divertirsi nel laboratorio creativo che, come sempre, concluderà il pomeriggio.L'appuntamento ha un costo di 5 euro a bambino, 1 accompagnatore gratuito. Su prenotazione al numero 0161.252764.

Nell'ambito del Progetto Dedalo, invece, è in programma "Guala per Sant'Andrea", una nuova visita guidata nell'ambito del “Progetto Dedalo. Volare sugli anni”. Roberta Musso, responsabile della Sezione Educativa del Museo, accompagnerà i visitatori in un percorso dal titolo “Guala per Sant'Andrea. Il santo e il fondatore”, dedicato alla figura dell'apostolo e quella del cardinale e delle sue opere.

Il percorso inizierà al Museo Borgogna per proseguire con la visita in mostra in Arca e al Salone Dugentesco, primo nucleo dell'ospedale cittadino .Appuntamento giovedì 23 maggio alle ore 15!Il percorso ha un costo di 10 euro ed è su prenotazione al numero 0161.252764.