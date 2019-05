Logistica avanzata: corso di specializzazione post diploma

Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Confartigianato Imprese Piemonte Orientale e alcune imprese del territorio parteciperanno alla presentazione del corso di Istruzione tecnica superiore (Its) in “Logistica Industriale e integrata” per il biennio 2019/2021, in programma sabato 1° giugno 2019, alle 10, all’Iti “Fauser” di Novara, in via Ricci 14.

Il percorso formativo, promosso dalla Fondazione Aerospazio-Meccatronica del Piemonte, è giunto alla sua nona edizione e porta al conseguimento del diploma di “Tecnico superiore per l’infomobilità e le infrastrutture logistiche”. Ha una durata di due anni ed è aperto a tutti i diplomati, sia dei licei, sia degli istituti tecnici e professionali. Le lezioni inizieranno nel novembre 2019 e si terranno prevalentemente nelle aule del “Fauser”.

«Il sistema degli Its – spiegano gli organizzatori – costituisce un canale formativo di livello post-secondario finalizzato alla formazione di tecnici specializzati nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività delle aziende del territorio, anche in ambito “Industria 4.0”. Riteniamo che per i ragazzi questo percorso formativo rappresenti un’opportunità concreta di lavoro, in grado di rispondere alle esigenze espresse dal sistema economico locale: offre infatti un diploma superiore specialistico, completamente gratuito, con ottime prospettive occupazionali (98% dei diplomati nelle precedenti annualità) in un ambito professionale dinamico, operativo e innovativo».