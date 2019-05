Confronto tra i candidati sindaco di Vercelli

Incontro tra i candidati sindaco, nella serata di oggi, lunedì 20 maggio, per iniziativa di Itaca di Vercelli (www.itacavercelli.it). L'appuntamento, alle ore 21 è alla Sala Soms di via Borgogna, 34.

"Com'è di abitudine per la nostra associazione - spiegano gli organizzatori - a corollario delle iniziative di educazione alla cittadinanza e di sostegno alla partecipazione, in vicinanza degli appuntamenti elettorali, organizziamo eventi di confronto per sensibilizzare i cittadini e in particolare i giovani affinché esercitino consapevolmente il proprio diritto/dovere di voto. In queste ultime settimane, molti cittadini ci hanno chiesto di replicare l'incontro organizzato cinque anni fa in occasione delle precedenti elezioni amministrative. Abbiamo raccolto la richiesta e tutti i candidati sindaco hanno garantito la presenza alla serata".

Ogni candidato avrà la possibilità di presentare le proprie proposte e di farsi conoscere dai cittadini, secondo un regolamento molto rigido per poter consentire a tutti uno spazio equo. Le domande preparate dall'Associazione, con il contributo di tutti i suoi gruppi, riguarderanno anche l’attenzione alle politiche giovanili e alla qualità della vita della nostra città.