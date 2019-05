Chiamparino a Santhià e Vercelli

Martedì 21 maggio il presidente della Regione, Sergio Chiamparino sarà nel vercellese per la campagna elettorale della Regione Piemonte, in qualità di presidente uscente e candidato.

Con lui ci saranno i candidati al Consiglio regionale nel collegio Maria Moccia e Michele Gaietta che, insieme a Luigi Bobba scelto da Chiamparino per il suo listino, rappresentano il Partito Democratico per la provincia. Sarà presente anche Maura Forte, impegnata nella riconferma a sindaco di Vercelli.

Chiamparino sta girando tutto il Piemonte, Comune per Comune, per incontrare persone e cittadini con cui parlare di quanto fatto con responsabilità e competenza dalla Giunta regionale negli ultimi cinque anni, illustrando anche priorità e proposte per il futuro del Piemonte.

Insieme ai candidati al Consiglio regionale del Partito Democratico, Chiamparino sarà presente al mercato di Santhià alle 9,30 e poi al mercato di Vercelli alle 11. A Vercelli Chiamparino incontrerà i cittadini in piazza Cavour con Maura Forte e i candidati al Consiglio comunale. Alle 12.30 nella sede elettorale del sindaco Maura Forte, in via Verdi 7, Chiamparino dialogherà con i rappresentanti delle categorie economiche e delle organizzazioni d’impresa vercellesi.