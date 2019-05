5000 dei viali: i primi 30 classificati

E' Alessandro Boschis dell'Atletica Giò 22 Rivera a portarsi a casa la prima edizione della "5000 dei viali" andata in scena oggi, domenica 19 maggio, a Vercelli. Percorso omologato con partenza e arrivo nel centro cittadino, una iniziativa firmata dall'Atletica Vercelli.

Boschis ha chiuso il percorso in 15'48, secondo posto per Claudio Guglielmetti dellla Fulgor Prato Sesia in 16'31, quindi Matteo Lometti dell'Ugn in 16'35. A seguire Yaya Mamadour Souare Runcard in 16'54, 5° Francesco Guglielmetti della Fulgor Prato sesia in 16'54,sesto posto in classifica generale per Valeria Roffino delle Fiamme Azzurre e prima donna con il tempo di 17'25, settimo Marco Ghilardelli dell'Olimpia Runners con il tempo di 17'26, ottavo Niccolò Biazzetti dell'Atletica Canavesana e primo Junior maschile con il tempo di 17'33, nono Gianfrao Bedino della Gp Trinese in 17'34, decimo Elvio Vinzio dell'Atletica Valsesia in 17'39, 11° Luca Mazzone dell'Atletica Valsesia in 17'41, 12° Norberto Oddone dell'Atletica Rivera in 17'41, 13° Fabrizio Tono Giulio della Podistica Torino in 17'42, 14° Alessandro Farina dell'Atletica Piemonte in 17'53, 15° Antonio Petrizzo della Cartotecnica Piemonte in 18'02,

16° Ivano Beria della Atletica Marathon Bellinzago in 18'09, 17° Matteo Molari della Pro Patria in 18'10, 18° Stefdano Demilani della Sport Project Vco in 18'29, 19ª Monica Cibin della Atletica Ovest Ticino in 18'36, 20ª Debora Li Sacchi dell'Olimpia Runners in 18'38, 21° Gigi Cabrino Runcard in 18'39, 22° Giuseppe Riili della Gp Solvay in 18'56, 23° Luca Beltrami dell'Atletica Santhià in 18'57, 24° Paolo Gagnoni in 19'05, 25° Denis Bertacco dell'Atletica Santhià in 19'19, 26° Stefano Francese Runcard in 19'21, 27° Alessio Amatore della Cartotenica Piemontese in 19'25, 28° Simone Dell'Aprovitola dell'Olimpia Runners in 19'34, 29° Marco Remondini della Olimpia Runnes in 19'41, 30° Gabriele Costa del Podismo di Sera in 20'03.