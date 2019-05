Uccidono a bastonate un cucciolo di maremmano per rubare fil di ferro e picchetti

Ucciso dai ladri per un bottino di poche decine di euro. È la storia di Disel, pastore maremmano di soli sei mesi aggredito a Pollone, in frazione Chiavolino, dove viveva con i suoi padroni. I segni che riportava sul corpo quando è stato rinvenuto mercoledì sera non lasciano dubbi: molto probabilmente è stato ucciso a bastonate. alla base dell'aggressione ci sarebbe un furto di filo e picchetti da recinzione, per un valore massimo di circa 70 euro. Al momento non sono noti i responsabili dell'accaduto, ma nei prossimi giorni la famiglia sporgerà denuncia.

La padrona, Lina Guglielminotti, scrive in un post di Facebook: "Oggi qualcuno ci ha rubato della roba e ha ucciso il cane che la proteggeva! Allora pubblico questo post per invitare questi individui a riportare quanto preso al suo posto e colgo l'occasione per rassicurarli che il mal fatto torna tutto al mittente con gli interessi. Ciao Disel, grazie per tutto quello che hai fatto per noi".