Torre dell'Angelo, orario prolungato per le visite

Orario prolungato per visitare la Torre dell'Angelo. Dopo l'altissima affluenza registrata sabato, che ha creato anche qualche problema di gestione dei visitatori, domenica l'Atl ha deciso di ampliare l'orario di vista: dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Non è possibile prenotare la salita; sarà invece creata una fila e i gruppi saranno formati in ordine di arrivo, per un massimo di 6 persone a gruppo, ogni 20 minuti.

Per raggiungere la terrazza della Torre ci sono da salire 220 gradini quindi è opportuno indossare scarpe comode, anche perché si tratta di una visita a una struttura in cui sono ancora in corso lavori.

"L'opinione dei visitatori è molto importante - fanno sapere dall'Atl - ragion per cui abbiamo annotato i vostri suggerimenti in loco nella giornata di oggi e la testimonianza dell'interesse dimostrato per questo evento ci fa ben sperare per il futuro".

Per le persone interessate, il ritrovo è in piazza Cavour, accanto alla pasticcera Taverna e Tarnuzzer dove c'è l'ingresso al cortile da quale si accede alla Torre dell'Angelo.