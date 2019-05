Movimento 5 Stelle: arriva il ministro Bonisoli

Il ministro dei Beni e delle Attività culturali Alberto Bonisoli, è a Vercelli oggi, sabato 18 maggio, alle ore 19 per incontrare i cittadini e appoggiare la campagna elettorale del M5S a sostegno del candidato sindaco Michelangelo Catricalà e dei candidati della lista di Vercelli. Saranno presenti Giorgio Bertola, candidato alla presidenza della Regione, i candidati consiglieri Pietro Ausano e Paolo Maria Mosca e il consigliere regionale Gianpaolo Andrissi. Il ministro Bonisoli a febbraio, in veste istituzionale, aveva fatto visita in Vercelli, in occasione degli 800 anni del Sant’Andrea. In quell’occasione, aveva visitato alcuni dei luoghi simbolo della città e alcuni dei beni archeologici ancora da valorizzare.