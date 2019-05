Tremenda botta all'incrocio: due auto fuori strada

La segnaletica c'è ed è ben visibile. Ma gli incidenti, all’incrocio tra via Faglia e via Ottaviano, a Gattinara, si ripetono purtroppo con preoccupante frequenza.

Il più recente è avvenuto nella giornata di sabato e ha coinvolto due vetture che sono addirittura finite fuori strada, fermandosi tra gli alberi del boschetto che costeggia la zona. Gravi i danni alle auto coinvolte, ma per fortuna, conseguenze limitate per gli automobilisti.

L'incidente, l'ultimo di una lunga serie, ha riacceso il dibattito tra i gattinaresi: le due strade attraversano aree residenziali e industriali e chi le percorre, talvolta, non rispetta a dovere le norme del codice della strada: una volta è qualcuno che non si ferma allo stop di via Faglia; un'altra è qualcuno che transita per via Ottaviano senza rispettare i limiti di velocità di 50 chilometri orari. A volte, addirittura, i due fattori si combinano. E, soprattutto di notte, chi abita in zona sa che le auto transitano in via Ottaviano a velocità decisamente sostenuta.

L'invito alla prudenza e al rispetto delle norme è d'obbligo prima che ci siano sinistri con conseguenze più gravi: nella zona la segnaletica è ben visibile, occorre solo rispettarla.