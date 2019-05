Trofeo Scacchi Scuola: bella prova delle vercellesi

Riceviamo e pubblichiamo.

Dal 9 al 12 maggio si è svolta la Fase Nazionale del Trofeo Scacchi Scuola.

A Policoro si sono incontrate 331 squadre, in rappresentanza delle scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia, per un totale di 1655 ragazzi/e dai 10 ai 18 anni.

A rappresentare il Piemonte, c’erano anche le ragazze del comprensivo Lanino, ammesse dopo aver conquistato il titolo di Campionesse Regionali a Novara circa un mese fa.

L’assenza, all’ultimo momento, di una componente, obbligava la squadra a competere con solo tre giocatrici delle quattro previste, ma non scalfiva il morale né l’entusiasmo delle vercellesi, complice anche il relax in spiaggia prima di buttarsi nell’agone.

Essendo classificate come ultime della graduatoria iniziale, le ragazze fruivano di una vittoria contro una squadra che era in forte ritardo (Policoro non è dietro l’angolo) e che sarebbe entrata in gara solo al secondo turno; nel secondo e terzo turno erano battute da due formazioni che, alla fine, si sarebbero classificate al 4° e 5° posto, ma non si può dire che siano state surclassate.

Pagato pegno, le altre quattro partite hanno fruttato una vittoria e tre pareggi che hanno portato ad un insperato 19° posto su 32 partecipanti; la posizione finale aumenta il rimpianto per l’assenza di Sara che, facendo come le altre compagne, avrebbe portato la squadra almeno al 5° posto!

Quella trasferta è stata anche l’occasione per visitare Matera, Capitale Europea della Cultura, i cui silenzi rimarranno nel cuore di: Eliza Chirilà, prima scacchiera, Adele Bonetti, seconda e Natalia Santangelo, terza scacchiera.