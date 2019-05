Salvini dà forfait: salta il tour in Piemonte

Era annunciato per le 14, poi per le 13,30. Ma sembra proprio che Matteo Salvini ci abbia ripensato: è stato annullato il tour elettorale in Piemonte del segretario leghista previsto per il 24 maggio.

Insieme a Vercelli - dove la visita era in programma nell'ultimo giorno di campagna elettorale - saltano dunque, i comizi di Novara e Verbania (resterebbe confermata solo la tappa di Novi Ligure). Il vicepremier, nelle scorse settimane, era stato a Biella, nel cuneese e a Torino sempre per impegni legati alle elezioni.

Per la chiusura della campagna elettorale (soprattutto di quella, molto sentita, per le Comunali) la Lega e il centro destra dovranno dunque riprogrammare la giornata.