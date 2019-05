Nova Coop: due assemblee del Presidio Soci di Gattinara e Borgosesia per approvare il bilancio 2018

Sta entrando nel vivo la stagione delle assemblee di bilancio di Nova Coop nel Vercellese, gli appuntamenti con cui la cooperativa dei consumatori leader in Piemonte nella grande distribuzione discute a livello locale con i propri soci il bilancio di esercizio 2018 e la programmazione delle attività sociali.

Il presidio Soci di Gattinara, Borgosesia e Valdilana, che raggruppa oltre 20 mila Soci Coop, si riunirà in provincia di Vercelli in due assemblee, convocate rispettivamente a Gattinara per martedì 21 maggio alle 20.45 presso la Sala Villa Paolotti (corso Valsesia, 112) e a Borgosesia (appuntamento valido anche per i soci di Valdilana) per venerdì 31 maggio alle 20.45 presso il Teatro Pro Loco (via Sesone, 8 – Borgosesia).

Nel corso del 2018 il presidio ha aderito alle raccolte alimentari “Dona la Spesa” e alle principali iniziative istituzionali promosse da Nova Coop (legalità, spreco, benessere). A Borgosesia ha inoltre partecipato al calendario podistico della Gamba d’Oro e organizzato diverse iniziative dedicate ai temi dello sport (Fitwalking con i fratelli Damilano) e dell’alimentazione.

La parola a Evelino Roncali, coordinatore del Presidio Soci di Gattinara, Borgosesia e Valdilana:

“Il nostro Presidio Soci collabora attivamente con gli enti locali e soprattutto con le scuole e le associazioni del territorio. Essere Soci è un’occasione per collaborare con le associazioni del territorio e offre la possibilità di fare qualcosa in più per la comunità”.

Lo scorso anno circa 10.000 persone, tra Soci e invitati, hanno preso parte alle assemblee separate, che rappresentano il momento principale della partecipazione alla gestione di Nova Coop e un’occasione per conoscerne e discuterne i risultati economici, finanziari e patrimoniali, i programmi di sviluppo e innovazione, le politiche sociali sul territorio.

“Il risultato di bilancio che portiamo all’approvazione dei Soci nelle assemblee di quest’anno rappresenta la testimonianza viva del percorso di lavoro condotto da questo consiglio di amministrazione, giunto al termine del suo mandato, nel produrre innovazione e sviluppo per la Cooperativa – spiega il Presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive – perché conseguiamo il miglior risultato della gestione commerciale degli ultimi anni e perché il raggiungimento di questo obiettivo conferma il ruolo positivo che vogliamo continuare ad interpretare nel mercato e nella società, grazie soprattutto al prodotto Coop: testimone della nostra capacità di tutelare al meglio i soci e i clienti nei loro diritti elementari di salute, sicurezza, qualità ed eticità in rapporto alle scelte di consumo”.

Una volta esaminato nelle assemblee separate il bilancio consuntivo dovrà ricevere l’approvazione finale nel corso della XXX Assemblea generale di Bilancio, in programma a Baveno (Vb) il 29 giugno 2019. Ai Soci che si registrano alle assemblee separate vengono consegnati due buoni sconto del 10% sulla spesa e un coupon omaggio per il ritiro di un prodotto Coop.