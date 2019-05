Guasto all'aereo: apprensione per i ripetuti sorvoli sulla Bassa

Ha destato un po' di preoccupazione e molti commenti il persistente sorvolo - almeno 5 giri -, sulla zona di Casale Monferrato e della Bassa Vercellese di un aereo di linea che, dopo il decollo dalla Malpensa alla volta di New York, ha accusato un guasto che ha reso necessario il rientro alla base.

Prima di atterrare in aeroporto, tuttavia, il veivolo è stato notato per oltre un'ora sorvolare i cieli tra Casale e il Vercellese allo scopo di scaricare carburante a quota 2000 metri.

Numerosi cittadini, allarmati per la vicenda, hanno chiesto informazioni alle forze dell'ordine. Altri si sono collegati con i siti aeroportuali per acquisire informazioni sulla vicenda, apprendendo che dopo una serie di giri "a vuoto" su vercellese e casalese il mezzo è rientrato a Malpensa verso le 14.40.

Anche sui social, naturalmente, non sono mancati commenti preoccupati: per le persone a bordo in primo luogo, ma anche per la necessità di alleggerisi del carburante "scaricandolo" su risaie e centri abitati.