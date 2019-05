Auto in fiamme vicino alle case

Nella notte tra giovedì e venerdì, poco prima delle tre, squadre Vigili del Fuoco di Varallo e Romagnano Sesia sono intervenute a Gattinara in via Alessandria per l'incendio di un'autovettura. Il tempestivo intervento ha impedito che le fiamme si propagassero alle vicine abitazioni si provvedeva. Inoltre, il personale si è occupato della messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per le operazioni di loro competenza.