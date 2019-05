Dono speciale de "Il Pianeta dei Clown"

Una visita gioiosa e colorata quella ricevuta nel reparto di ortopedia e traumatologia

Un gruppo di dottori speciali - composto dalla dottoressa Perla, la dottoressa Maia e il dottor Bobosun, dell’Associazione di volontariato “Il Pianeta dei Clown” - ha regalato sorrisi ai pazienti ricoverati.

Rendere più leggera la permanenza in ospedale; è uno degli obiettivi della onlus che per l’Asl di Vercelli ha fatto molto di più, scegliendo di donare al reparto 8 televisori.

“Il nostro intento – ha sottolineato il presidente de Il Pianeta dei Clown, dottor Bobosun - è quello di provare a trasformare o alleviare, con il potere del sorriso, il dolore. Siamo convinti che ridere sia la migliore medicina contro lo stress, la paura, la sfiducia".

“Grazie da parte di tutti noi – ha detto il direttore dell’ortopedia di Vercelli, Domenico Aloj – e grazie anche a nome dei pazienti che potranno beneficiare di questo dono”.

“I pazienti ricoverati in ortopedia – ha sottolineato la coordinatrice dell’ortopedia Annuska Beltrame - sono nella maggior parte dei casi impossibilitati a muoversi e le tv – tutte già installate nelle stanze di degenza - sono di certo uno strumento per far passare meglio il tempo trascorso in ospedale”.

Il Pianeta dei Clown con i suoi volontari dispensa sorrisi sia all’ospedale di Vercelli che di Borgosesia nei reparti di ortopedia, pediatria e neurologia, ma l’onlus – con i suoi dottori speciali – è attiva anche a Novara, Borgomanero e Magenta.