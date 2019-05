Il Velo Club alle Granfondo

Lo scorso fine settimana il sodalizio vercellese ha visto i suoi uomini migliori partecipare a prestigiose manifestazioni ciclistiche del calendario nazionale; risultati prestigiosi dai 3 big Alghisi Michelone e Tambone.

Lo scalatore elvetico, nella Granfondo degli Squali a Cattolica (percorsi di 85 e 135 km, dislivelli di 1400 e 2100 metri) partito quasi da fondo gruppo ha saputo rimontare più di 1500 corridori e giungere a meno di 15 minuti dal vincitore dopo circa 2 ore e mezzo di corsa (percorso corto).

L’esperto granfondista vercellese Michelone ha partecipato con altri 10 compagni del Velo Club alla Granfondo Marcello Bergamo – Città di Borgosesia, corsa organizzata da GS Alpi con la collaborazione del Comitato Acsi Biella-Vercelli e la società Velo Club Valsesia.

Quasi una gara di casa per il Velo Club Vercelli, con i suoi ciclisti che ben conoscono le strade e le montagne della Valsesia, spesso percorse in allenamento. Sarà stata quindi l’aria di casa (e le numerose facce conosciute tra organizzatori e partenti) che ha permesso agli atleti di Patron Trebaldi di ben figurare in classifica nei 2 percorsi di 98 e 120 km, con dislivelli di 1800 e 2200 metri; proprio Andrea Michelone è stato il primo dei suoi ad arrivare (nel percorso corto) in 50° posizione assoluta e 7° di categoria, raccogliendo il suo miglior risultato in una granfondo da quando pedala per il Velo. Molto bene anche Francesco Tambone, che entra per la prima volta nella top 100 con un ottimo 80° posto assoluto e 9° di categoria. Sugli scudi anche Gabriele Schianta, Gianluca Balocco, Nazzareno Cavallaro, Andrea Bertotti (all’esordio in una granfondo), Domenico Cavallaro, Roberto Avetta, Jose’ Aportone e Luigi Vitali.

La combattiva compagine vercellese fa così il pieno di entusiasmo e si prepara ad affrontare con rinnovato impegno il proseguio della stagione 2019.