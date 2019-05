"Bulli e bulle non l'avranno vinta!"

Bulli e bulle, una tematica oggi estremamente importante e drammaticamente attuale: come riconoscere il fenomeno e arginarne le conseguenze?

Martedì 14 maggio nell’Aula Magna della scuola media Verga di Vercelli, scuola-polo provinciale per la prevenzione del bullismo, si è tenuto un seminario di formazione-informazione per docenti e personale scolastico che ha visto la partecipazione di oratori d’eccezione: moderati dal giornalista Enrico De Maria, sono infatti intervenuti l’avvocato Maurizio Randazzo, la psicologa Sara Saluta, l’assistente capo della Polizia di Stato Ernestina Cattaneo e il Tenente Colonnello dell’Arma dei Carabinieri Fabio Longhi.

Ciascun relatore ha declinato la problematica prendendo spunto dalla propria esperienza personale e lavorativa, spaziando da un’analisi puramente psicologica del rapporto bullo-vittima alle possibili ricadute penali di alcuni comportamenti.

La discussione ha poi coinvolto il numeroso pubblico intervenuto, che ha ampiamente dibattuto, in particolare su come sia possibile prevenire il fenomeno del bullismo in classe ma anche del cyberbullismo, cioè del bullismo “in rete” e in chat.

L’intervento conclusivo è stato infine affidato al dirigente dell’istituto Ferraris, Vincenzo Guarino, che ha sottolineato come questo genere di incontri mostri la necessità di una forte sinergia tra famiglia, scuola e istituzioni: solo così i bulli non l’avranno vinta!