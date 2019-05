ApeRione, confronti e concerto: la settimana di +Europa Vercelli

Il gruppo +Europa Vercelli, insieme al candidato sindaco Federico Bodo, invita tutta la cittadinanza a partecipare alla serie di eventi e aperitivi itineranti, offerti con lo scopo di far conoscere le proprie idee e il proprio programma, ascoltare quali sono le esigenze, le idee e le opinioni dei cittadini per rendere Vercelli una città migliore.

Nei giorni scorsi +Europa Vercelli ha avuto il piacere di incontrare gli abitanti dei quartieri Canadà, Belvedere e del Centro con aperitivi offerti, creando così un momento di condivisione e confronto tra la cittadinanza e i nostri candidati.

Il calendario prevede: il 16 maggio l’iniziativa ApeRione si sposterà al quartiere Cappuccini, dove Federico Bodo sarà lieto di incontrare i cittadini al ristorante pizzeria “I Due Forni”, in via Thaon De Revel 41 alle ore 17.

Venerdì 17 maggio il gruppo +Europa Vercelli accoglierà la cittadinanza presso la propria sede in corso Libertà 92 per un incontro sul tema ambiente e agricoltura a partire dalle ore 17.30, dove ci si confronterà sui problemi legati all’inquinamento della nostra città, le soluzioni proposte e le iniziative per sensibilizzare la popolazione come il “Friday For Future”.

Domenica 19 maggio, sempre preso la sede in corso Libertà 92, alle ore 17.30 si terrà l’incontro su famiglia e diritti, dove si discuterà di diritto della famiglia, diritti della donna, diritti LGBT e diritto all’aborto con Giulia Pastorella, candidata di +Europa alle elezioni europee, Lella Bassignana, consigliera di parità e Referente Nodo provinciale contro le discriminazioni, Giorgia Caprarulo, psicologa, Giulia Bodo, attivista e presidente Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia, Amnesty International Vercelli e i nostri candidati consiglieri comunali Viola Olivieri e Marco Genti.

Lunedì 20 maggio, alle 21 alla Sala Soms in via Borgogna 34, si svolgerà il confronto tra i candidati.

Martedì 21 maggio riprenderanno gli aperitivi itineranti al quartiere Cervetto alle ore 17 presso “La Baracchetta” in Largo Chatillon e al quartiere Billiemme alle ore 19.30 al “Centro Sportivo Tennis Crepaldi” in via Montebello 44.

Mercoledì 22 maggio alle ore 21 si terrà l’ultimo incontro intitolato “Oltre la propaganda: i veri effetti del decreto dignità” alla Caffetteria e centro convegni “DIQUI” in corso Garibaldi 96, dove verrà affrontato il tema del lavoro, i problemi del nostro territorio e le possibili strategie per affrontarlo, con il nostro candidato sindaco Federico Bodo e i candidati consiglieri comunali Michele Bolco, Pietro Luca Oddo e Cristiano Sirianni.

Giovedì 23 maggio invece ultimo appuntamento dell’ApeRione, Federico Bodo e +Europa Vercelli saranno lieti di offrire ai cittadini un aperitivo al quartiere Concordia, presso il “New Bar” in via Martiri del Kiwu 17.

Per concludere, venerdì 24 maggio 2019, è in programma il grande evento finale “Wake Up Vercelli!”: a partire dalle ore 19 in piazza Cesare Battisti si terrà il concerto dei Reparto Numero 6, nota band vercellese composta da Samuele Dessi, Paolo Pietropoli, Andrea Boscaro, Massimiliano Tona e Roberto Corradino che suoneranno prima dell’ospite speciale: Piotta il cantante, musicista e produttore attivo dagli anni '90 nella scena alternative, con un percorso che mescola popolarità e successi di massa e attività di impegno sociale, giornalismo, letteratura e teatro.

Per maggiori informazioni è possibile consultare le pagine Facebook e instagram di “Più Europa Vercelli” o scriverci a piueuropavc@gmail.com