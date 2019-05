Casa vacanze... con truffa incorporata. Brutta avventura per un 45enne di Tronzano, che, a fine marzo si era rivolto alle forze dell'ordine dopo essersi visto sottrarre 450 euro di caparra per una casa che, in realtà, non era mai stata in affitto.

La vicenda era partita poche settimane prima: l'uomo, su Subito.it, aveva trovato l'annuncio per un appartamento in affitto ad Andora, in provincia di Savona. Una casa a pochi passi dal mare e a un prezzo vantaggioso. Il 45enne, alla ricerca di una meta estiva, aveva trovato estremamente interessante quella proposta e valutato che la casa, distribuita su due piani in una palazzina molto gradevole, poteva fare al caso suo. Anche un fitto scambio di contatti, domande e risposte via WhatsApp, avevano fornito una descrizione della casa perfettamente rispondente alle esigenze del 45enne: l'unico problema era affrettarsi a versare una caparra per bloccare altri potenziali clienti. Così, convinto della bontà dell’offerta, il 45enne aveva richiesto e ottenuto un nome e un numero di telefono di riferimento per fare un sopralluogo in un fine settimana di marzo e avere direttamente visione dell’alloggio accompagnato dall’offerente, ma anche le coordinate bancarie per versare una caparra di 450 euro e assicurarsi l’affare.

Fatto il versamento e trasmessa la ricevuta, il 45enne, alla prima domenica libera, si è messo in auto, raggiungendo Andora per il sopralluogo. Purtroppo ad attenderlo c’era solo un’amara sorpresa. Al numero di telefono comunicato non rispondeva nessuno, ma al campanello della casa qualcuno ha risposto, una simpatica signora, proprietaria dell’appartamento, che ha subito compreso quel che era successo. La donna ha riferito che la sua casa non era mai stata resa disponibile all’affitto per l’estate, ma anche che in una ulteriore occasione qualcun’altro aveva suonato al suo citofono e raccontato la medesima disavventura, un’altra vittima, forse degli stessi malfattori.

Al tronzanese non è rimasto altro che sporgere la denuncia ai carabinieri di San Germano Vercellese che, immediatamente, si sono messi al lavoro e con certosina passione sono riusciti a risalire ai due truffatori, identificandoli e deferendoli all’autorità giudiziaria. Si tratta di G.I., 32enne e R.R., 53enne, entrambi gravati da vicende penali e residenti in provincia di Trieste: entrambi sono stati denunciati per truffa aggravata in concorso.