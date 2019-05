Lotta alle zanzare: 14 Comuni vercellesi aderiscono al piano regionale

Sono 14 i Comuni del vercellese che hanno presentato la domanda di co-finanziamento regionale per le iniziative di monitoraggio e lotta alle zanzare. Si tratta di Vercelli, Santhià, Albano V.se, Arborio, Buronzo, Gattinara, Ghislarengo, Greggio, Lenta, Lozzolo, Roasio, Rovasenda, San Giacomo Vercellese, Villarboit.

Il programma regionale, approvato su proposta dell’assessore alla Sanità, prevede uno stanziamento di 2,5 milioni di euro e ha come soggetto coordinatore IPLA spa. Ii progetti urbani presentati dai Comuni per il 2019 vengono finanziati al 50% con una spesa regionale complessiva di un milione di euro.

Il programma prevede attività di informazione, monitoraggio e contrasto alla diffusione dei vettori di patologie umane ed animali veicolate da zanzare. Negli ultimi anni il ruolo vettoriale assunto dalle zanzare nella diffusione di patologie umane ed animali è notevolmente aumentato a causa dell’introduzione di zanzare in grado di diffondere malattie virali come Chikungunya, Dengue, Zika e West Nile.

Le linee di azione per il contrasto a queste malattie virali comprendono l'attività di sorveglianza generale (entomologica, virologica, dei vettori), il prelievo di campioni entomologici ed una rete di monitoraggio sul territorio basata sull’utilizzo di 1200 ovitrappole. Previste anche attività di sorveglianza, indagine e lotta in particolare nelle aree sensibili, attività tecniche in ambiti urbani e rurali non risicoli, attività di formazione ed informazione, di ricerca e di sviluppo.