PRO, Ancora un rigore sbagliato

Commento al primo tempo

Una buona Pro Vercelli sta pareggiando con la Carrarese e poteva essere in vantaggio se Morra avesse trasformato un rigore. Ma la Carrarese non sta a guardare, e la difesa bianca ogni tanto va in affanno. Bene Leo Gatto, Mammarella, Berra e Sangiorgi.





Primo tempo

Su angolo conquistato da Maccarone, colpo di testa di Murolo, para Moschin, è il 10'.

Moduli speculari, 4,2,3,1 per entrambe le squadre. Alle spalle di Morra giostra Germano, sulle ali Max Gatto a destra e Leo Gatto a sinistra. Nella Pro, Sangiorgi pare particolarmente ispirato.

Occasione sciupata al 20': ripartenza della Pro Vercelli con palla a Leo Gatto che solissimo davanti a Mazzini sciupa tirando a lato.

Sangiorgi serve Leo Gatto che salta l'avversario e mette in area rasoterra, Morra viene strattonato, rigore, batte Morra, male e a mezza altezza: Mazzini neautralizza. È il 24'.

Niente, la Pro ha il il problema irrisolto del rigorista: perché non li tira Mammarella?, vien da pensare.

Ancora Pro, angolo di Mammarella, testa di Leo Gatto, sbroglia in corner Maccarone.

Punizione conquistata da Leo Gatto. Mammarella tocca per Germano, proiettile dai 25 metri, gran de risposta di Mazzini. Siamo al 33'.

Lancio di Mammarella per Germano che di testa cerca di superare Mazzini con un pallonetto, ma il portiere toscano sventa in angolo. È il primo di recupero.

















Secondo tempo

xxx





Arbitro, Santoro di Messina

Ammoniti: Murolo della Carrarese;

Marcatori:





Formazioni

Pro Vercelli: Moschin; Berra, Tedeschi, Milesi, Mammarella; Bellemo, Sangiorgi; L. Gatto, Germano, M. Gatto; Morra.

A disposizione: Nobile, Comi, Rosso, Schiavon, Mal, Emmanuello, Grillo, Auriletto, Azzi, Crescenzi, Iezzi, Gerbi. All. Grieco.

Carrarese: Mazzini; Carissoni, L. Ricci, Murolo (Karkalis dal 36'), G. Ricci; Varone, Cardoselli; Valente, Piscopo, Bentivegna; Maccarone. A disposizione: Borra, Alari, Rosaia, Tavano, Biasci, Rollandi, Latte Lath, Caccavallo, Scaglia, Karkalis, Fortunati. All. Baldini.