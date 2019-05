Ospedale: 15 apparecchiature nuove per il reparto di Pediatria

Sono 15 le apparecchiature acquistate grazie a "Un gol per la Pediatria" il progetto promosso dalle onlus Alberto Dalmasso, Biud10 e Maschere per Sempre a favore della struttura del Sant'Andrea.

Complessivamente sono stati raccolti 103mila 566 euro, 69mila 556 dei quali utilizzati per l'acquisto delle apparecchiature.

"Risultati concreti e visibili nelle 15 apparecchiature acquistate grazie alla partita del cuore e già utilizzate dai molti bimbi della nostra pediatria - si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook dell'Asl -. Strumenti utili ogni giorno e che consentono di gestire direttamente in sede molte patologie. Grazie ad Alberto Dalmasso Onlus Biud10 Maschere per Sempre ai genitori di Irene, Riccardo, Vittoria e Olivia, Massimo e Patrizia Vaccino, consulenti Fideuram, Cattaneo srl, Samantha Fortunato e Stefano Grolla, Centro Commerciale San Martino, Bieffe Ceramiche e Confraternita CGT. #razie soprattutto per aver creduto in tutto ciò, per aver reso Vercelli - e non solo - protagonista di impegno, di solidarietà e di amore per il prossimo".