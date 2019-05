Appuntamenti elettorali in vista delle Europee. Giovedì 16 maggio ad Arborio incontro con l'eurodeputato e candidato alle europee Angelo Ciocca e la candidata alle regionali per la provincia di Vercelli della Lega, Michela Rosetta.

"Ribaltiamo questa Europa" è il titolo dell'incontro in cui si affronteranno in particolare i temi della difesa dell'agricoltura piemontese in Europa e in Regione.