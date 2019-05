Perché acquistare online con New Padova Star? Offerta Super Prezzi sui migliori modelli Mercedes-Benz, recensioni certificate e consegna a casa dell’auto

La rivoluzione digitale ha coinvolto l’automotive ridefinendo le abitudini di consumo degli italiani. Un processo che sembra inarrestabile e porterà, nei prossimi anni, a inediti assetti di mercato. È così che per l’acquisto di auto viene consultato il Web, nell’aspettativa di condizioni convenienti rispetto ai canali tradizionali.

Il richiamo del risparmio però non basta. Il cliente cerca qualità dell’assistenza e garanzie sull’attendibilità del venditore. New Padova Star, concessionaria ufficiale Mercedes, ha elaborato una nuova formula d’acquisto che sta rivoluzionando il settore delle auto online. Come? Coniugando la convenienza del mercato digitale e l’affidabilità esclusiva del business offline.

La rivoluzione di New Padova Star nell’acquisto auto online

New Padova Star, innovativa azienda veneta specializzata nel mercato digitale, ha ridefinito l’idea tradizionale di concessionaria. Le sue offerte sono destinate ai clienti dell’intera penisola che hanno la possibilità di farsi consegnare l’auto dei propri sogni comodamente a casa. In alternativa ricevono il rimborso del viaggio, qualora preferiscano ritirare personalmente l’automobile in una delle sedi dell’azienda.

A differenza di altri dealer Mercedes-Benz, New Padova Star ha messo a frutto l’esperienza maturata nell’online approntando l’iniziativa Prezzi Super. Di cosa si tratta? È un appuntamento mensile che permette di acquistare i migliori modelli Mercedes a prezzi mai visti prima e reali. Non si tratta, per questa ragione, di prezzi legati a condizioni particolari, come ad esempio l’obbligo di permutare l’usato, ecobonus, finanziamenti eccetera.

Ma c’è di più. Qualora il cliente sia interessato a un’automobile e voglia prenotarla, può farlo con un click. Gli basta lasciare un piccolo acconto da 250 euro attraverso sistemi di pagamento sicuri (come PayPal) usando il sito ufficiale dell’azienda veneta. Nell’eventualità in cui l’acquisto non dovesse verificarsi, l’importo gli sarà restituito.

Durante gli ultimi mesi, i clienti di New Padova Star hanno pubblicato oltre 250 recensioni positive sulla piattaforma di feedback certificati eKomi, che attribuisce all’azienda un punteggio di 4.8/5.

La decisione di misurarsi con il mercato digitale nasce dall’interesse dimostrato dagli italiani per l’acquisto dell’auto online. A confermarlo sono i risultati di un recente sondaggio condotto da Ipsos per AgitaLab. Più della metà degli 800 automobilisti intervistati, scelti tra quanti hanno comperato un’auto nuova nell’ultimo triennio, ha espresso interesse verso l’acquisto dell’auto online. Quanti invece si ritengono molto orientati all’acquisto digitale costituiscono il 13%.

Non stupisce la ricerca di auto di media e piccola cilindrata, pensiamo ad esempio Mercedes Classe A prezzo. Ma sono molto gettonati persino i modelli più esclusivi, come il SUV della stella a tre punte, GLC SUV, associato soprattutto alla selezione di proposte convenienti (Mercedes GLC prezzo).

Le auto di alta fascia riguardano, in misura prevalente, a detta di recenti indagini di mercato, automobilisti che hanno già avuto un’auto del medesimo segmento. Mercedes, BMW e Audi sono i brand che più di frequente vengono permutati.

