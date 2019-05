Confindustria apre ad Aprc: firmato un accordo di collaborazione

Dopo il via libera incassato dai sindacati e l'appoggio del mondo dell'artigianato e della piccola imprenditoria, anche Confindustria Piemonte e Confindustria Novara Vercelli Valsesia hanno formalizzato un percorso di collaborazione con il gruppo francese di logistica Aprc con il quale il Comune di Vercelli ha siglato un contratto preliminare per la cessione di 400mila metri quadri di terreni a Larizzate.

"Un importante investimento economico e lavorativo per il territorio vercellese e per tutto il Piemonte" si legge a corredo della foto pubblicata sul profilo Facebook dell'associazione, in cui si rende nota la nuova collaborazione.

Nell'area industriale che si trova alle porte della città Aprc, con un investimento compreso tra i 120 e i 180 milioni di euro, realizzerà nuovi insediamenti per altrettante aziende completando il polo logistico a ridosso dell'autostrada. Nei progetti del Comune sono previste 1500 assunzioni in tre anni, oltre a una serie di altri interventi (dalle collaborazioni con l'Università alla creazione di un polo a servizio degli addetti della logistica, per arrivare al recupero della Cascina Margaria da destinare a centro di formazione e specializzazione avanzata.