Autobus, arrivano le nuove pensiline

Gattinara interviene sulla qualità del servizio di trasporto pubblico: sono in fase di ultimazione i lavori per l’installazione delle nuove pensiline alle fermate degli autobus in corso Garibaldi, in corso Valsesia e in corso Vercelli nei pressi dell’ospedale.

La posa delle nuove pensiline va incontro alle esigenze degli utenti che utilizzano tali fermate; in particolar modo per il periodo invernale era necessario mettere a disposizione una struttura coperta per ripararsi dalle intemperie.

«Siamo soddisfatti – commenta il sindaco Daniele Baglione – per queste nuove pensiline, coloro che prendono i mezzi pubblici per andare a lavorare o studiare sanno cosa significa trovarsi sotto la pioggia o il sole, in attesa che passi l’autobus. Decoro, sicurezza e, complessivamente, un servizio migliore per tutti».