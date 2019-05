Tennis e Padel: iscrizioni al torneo di Biud10

Novità in vista al tradizionale torneo di tennis organizzato da Biud10 e giunto alla 10° edizione del Torneo Tennis. Quest'anno, infatti, si aggiunge il primo torneo di padel, lo sport del momento.



Come gli scorsi anni il torneo "Andrea Bodo" verrà disputato alla Pro Vercelli Tennis in corso Rigola 138. Le iscrizioni alla manifestazione sono aperte fino al 23 maggio: chi vuole partecipare può contattare la segreteria del circolo A.T.Pro Vercelli in corso Rigola (telefono 0161/503069), oppure Biud10, in via Verdi 27 telefono 0161.218860.

"Al momento della prenotazione - spiegano gli organizzatori - indicateci la vostra preferenza per giocare a tennis o padel e se preferite venerdì, sabato mattina o sabato pomeriggio. Se siete un gruppo di 4 amici e volete giocare insieme la vostra ora di doppio, fatecelo sapere e faremo di tutto per accontentarvi"



Sabato 25 maggio dalle ore 18.30 alle ore 20.30 festa di chiusura del torneo con aperitivo e panissa (costo 15 euro adulti e 5 euro bambini).