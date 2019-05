La parola ai tifosi: vinciamo anche con la Carrarese

Vittoria sull'Alessandria. Rispettate dunque le dichiarazioni di mister Vito Grieco, che aveva annunciato una Pro all’attacco alla vigilia del derby con i grigi; gara comunque non semplice quella contro la squadra di Colombo, caricata da tantissimi tifosi e con il morale a mille per l’accesso in extremis alla post-season.

Tanta soddisfazione nei volti dei supporters bianchi a fine gara, come testimoniano le parole di Gennaro Pollicino: “Vittoria assolutamente meritata, un po’ sofferta ma secondo me mai in discussione; mi sono piaciuti molto Germano e Berra. Per la sfida con la Carrarese sono molto fiducioso, passiamo noi 2 a 1”.

Anche Samuele Costanzo esulta al triplice fischio: “Vittoria meritata, l’Alessandria ha giocato ma dietro mi ha deluso molto, sono felice che i bianchi abbiano superato il turno; i migliori della Pro? Comi quando è entrato ha mostrato carattere, mi sono piaciuti anche i due Gatto, a parte l’errore di Max sul contropiede sciupato. Speriamo di passare con la Carrarese.”

“Un primo tempo giocato davvero bene, un po’ più a rilento il secondo, ma vittoria comunque meritata”, afferma Giuseppe Bassani, che continua: “Tanta roba Mammarella e Berra. La sfida di mercoledì? Mi gioco l’uno fisso!”.

Mercoledì arriverà quindi al Piola la Carrarese, abile a battere la Pro Patria 2 a 0; l’orario è ancora da definire, con la speranza che lo stadio si tinga ancor più di bianco rispetto a questa sera.