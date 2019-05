Decima edizione in ricordo di Andrea Bodo

Sono aperte le iscrizioni alla 10° Edizione del Torneo Tennis & 1° Padel per Andrea Bodo



Come gli scorsi anni il torneo verrà disputato presso il circolo AT Pro Vercelli in corso Rigola 138 a Vercelli.



Al momento della prenotazione indicateci la vostra preferenza per giocare a tennis o padel e se preferite venerdì, sabato mattina o sabato pomeriggio.



Se siete un gruppo di 4 amici e volete giocare insieme la vostra ora di doppio, fatecelo sapere e faremo di tutto per accontentarvi !



Potete iscrivervi entro giovedi’ 23 Maggio presso la segreteria del circolo A.T. Pro Vercelli in corso Rigola (tel 0161/503069) , oppure contattando la nostra associazione all’indirizzo sotto indicato.



Sabato 25 Maggio dalle ore 18.30 alle ore 20.30 festeggeremo tutti insieme la chiusura del Torneo con aperitivo e panissa (costo 15 euro adulti e 5 euro bambini)