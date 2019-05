Ballare sempre. Vincendo.

Se aprile è stato un mese al quanto soddisfacente con la chiusura di un meraviglioso 4º posto su 19 gruppi per i Booya Crew lo scorso 27 aprile al Just Flavor, contest di HipHop tra i più rinomati e di alto livello in Italia, Maggio si preannuncia spettacolare per la Freedom M.a.d. che ricomincia con il botto: il 5 maggio infatti i Mantra Crew si sono portati a casa un meritatissimo 2º posto al One Day-Mbproject nella categoria HipHop Senior, ricevendo complimenti da parte di altri insegnanti e dai giudici internazionali che si sono congratulati con l’insegnante e coreografa Deborah Clemente per l’originalità della coreografia esaltando l’eleganza di esecuzione e la bravura di aver valorizzato ogni singolo elemento del gruppo, risaltandolo con i propri punti di forza.

Il gruppo, reduce da una vittoria assoluta a Padova con un distacco di ben 10.5 punti dal secondo classificato lo scorso 25 aprile, non può che essere soddisfatto e orgoglioso dei risultati che stanno ottenendo grazie al duro lavoro e al grande impegno di ogni singolo componente della crew, ma il mese è appena iniziato e la scuola si ritroverà ad affrontare più eventi a settimana iniziando con:



19 maggio in piazza Cavour con tutta la scuola per la FESTA DELLO SPORT

22 maggio i ragazzi della scuola apriranno la seconda edizione di “DIVERSAMENTE COMICO” uno spettacolo di beneficenza all’insegna di grandi risate con ben 15 comici della tv italiana

25/26 maggio il concorso “K TO MOVE” chiuderà il mese.

La direttrice artistica Deborah Clemente dice: “Voglio dare la possibilità ai miei allievi di fare quello che amano, sono ballerini e come tale devono ballare il più possibile”.