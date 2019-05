Fusaro vs Molinari: botta risposta sui temi dell'Europa

Molinari, vercellese, sfida Fusaro, torinese, a casa sua. In primis sull’Europa sul quale Fusaro non ha mai avuto parole tenere: “L’Europa non esiste, è solo un ideale”, ha più volte dichiarato il filosofo sovranista. Molinari la pensa all’opposto: «L’Europa non è un nemico, è la casa di tanti popoli e del progresso democratico: indispensabile per far crescere il nostro Paese come le nostre regioni. Per farla funzionare ancora meglio bisogna starci con le idee chiare, e anche con un nuovo disegno di governance territoriale. Che parta dalle strade delle nostre città, ma vada lontano», dice.