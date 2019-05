Gioco online fra vintage e nuove tendenze

Partiamo con una certezza: gli italiani impazziscono per i giochi online.

I numeri di questo ampio mercato e la continua crescita lo dimostrano, il 2018 ed il primo quadrimestre 2019 non fanno che confermare come questo settore sia florido ed in continua evoluzione, dai giochi più classici alle nuove proposte.

Come premessa occorre dire che dire il vero “boost” l’ha fornito la possibilità che internet ha dato introducendo la possibilità di disputare sfide, lotte o tornei “live” con altri utenti. Questo ha permesso di modificare l’approccio al gioco con nuove modalità altamente motivanti, avvincenti ed adrenaliniche per i giocatori.

Fra le tendenze più importanti di questo inizio 2019 notiamo come la parte emozionale stia giocando un ruolo centrale nel mondo dei giochi online, e lo dimostra il grande interesse che sta destando il recupero di numerosi titoli “vintage” anche in un settore come quello dei casino online italiani. In questa sorta di tuffo nel passato, molti vecchi giochi anni 80’ 90’ vengono riproposti in versione rivisitata per il web, attirando migliaia di giocatori della fascia 30/40 anni, per i quali il fatto di riutilizzare i giochi della propria adolescenza, rivisti e migliorati con ciò che la tecnologia oggi consente, rappresenta un’operazione “nostalgia” molto redditizia.

Tutti i migliori videogames che hanno conquistato il cuore dei giocatori negli anni 80/90 sono oggi disponibili online, da Sensible Soccer a Mario Bros, da Pac Man a Donkey Kong, in modo facile, gratuito ed immediato.

Un’altra tendenza degna di nota è rappresentata dai giochi di sopravvivenza, caratterizzati da svariate situazioni vivibili in prima persona e dalla possibilità di giocare live con altri utenti. Il titolo principale, al momento è “Fortnite”, che è stato in grado negli ultimi mesi di attirare l’attenzione di milioni di utenti sparsi in ogni parte del mondo. Caratteristica principale è quella di simulare situazioni estreme di suspense, nelle quali è necessario sfruttare al massimo le proprie abilità di intelligenza e combattimento per uscirne vivi.

La scelta dei giochi online è dunque ampia variegata ed in continua evoluzione, essendo in grado di poter andare incontro in agli interessi di un pubblico esigente ed in continua crescita.