Centro Nuoto: ripresi i lavori

Sono iniziati lunedì 13 maggio i lavori per la copertura della vasca esterna del Centro Nuoto di via Baratto. Il cantiere della piscina è stato formalmente consegnato venerdì scorso 10 maggio e dalla mattina di lunedì è all’opera anche un’azienda vercellese. Il completamento dell’opera è previsto entro fine anno.



“Nonostante le vicende legate al fallimento della precedente ditta appaltatrice – precisa il sindaco Maura Forte - siamo riusciti a far riprendere il cantiere e ci auguriamo che nessun tipo di ostacolo possa frapporsi tra l’inizio dei lavori e la possibilità di utilizzo della piscina coperta da parte dei Vercellesi nel prossimo inverno”.

Intanto sono in corso le procedure per assegnare la gestione della piscina estiva di via Tasso, l'ex Enal, per la stagione estiva 2019 e, possibilmente, anche per le due successive. Il Comune ha pubblicato una manifestazione di interesse e si attende di verificare se qualche ditta o ente o associazione sportiva si sia fatto avanti con un'offerta.