Le pagelle della Pro vista con l'Alessandria

MOSCHIN

Due parate notevoli, da grande portiere. Ha sulla coscienza il primo gol, però: ha guardato la palla senza nemmeno accennare ad uscire. E quindi: 6



BERRA

Da un suo errore (scivola o incespica) arrivano i due corner che portano l'Alessandria in vantaggio, ma, punto primo, in difesa ha chiuso ogni varco e, punto secondo, è il gemello del gol di Morra: 6,5



MAMMARELLA

Una buona gara, la sua. Soprattutto dietro (più i cross velenosi): 6,5



TEDESCHI.

Si salva col mestiere: 6



MILESI

In perenne affanno su De Luca: 5



BELLEMO

Prezioso e coriaceo, ma ha perso lo smato del girone d'andata: 6



SANGIORGI

Ha giocato più da mezzale che da regista: ha corso, chiuso, conquistato palle: 6,5



GERMANO

Una gara tutto sommato positiva e generosa, con qualche pausa: 6,5



MAX GATTO

Si è sacrificato correndo tanto e si è distinto in un paio di giocate: 6,5



LEO GATTO

Ignorato dai compagni, fa due escursioni (d'alta classe) palla al piede, sulla sinistra: la prima è un cross su cui Germano non arriva per un pelo, la seconda prova l'autorete e la rete del vantaggio: 7



MORRA

Oltre al gol, lui non dà il massimo. da più del massimo. E non era in formissima: 7



SIMONE ROSSO

Un gol annullato e un cross vincente per la rete vincente di Morra, avanti così: 7



AURILETTO, AZZI, COMI: n.g.



GRIECO

La Pro dei primi venti minuti è la bella Pro che abbiamo visto diverse volte nel giorone d'andata. Poi ha sofferto, troppo: 6,5