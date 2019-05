Tragedia nella giornata di domenica: una donna, dalle prime informazioni un' anziana, ha perso la vita cadendo da un'altezza di una decina di metri.

L'incidente è avvenuto in città, in un palazzo di corso Fiume al civico 33. Sul posto, per i soccorsi sono intervenuti i mezzi del 118, ma per la sfortunata signora non c'era ormai più nulla da fare.

Sul posto, insieme ai mezzi di soccorso, anche carabinieri e polizia per gli accertamenti.