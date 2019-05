Costanzana: "La donna di picche" e il tempio di Saletta

Oggi a Costanzana, alle ore 17,30 in Comune, Remo Bassini sarà ospite della rassegna “Un the alle cinque”, incontri letterari promossi dall'amministrazione di Raffaella Oppezzo. Bassini, che verrà intervistato dalla professoressa Elisabetta Perfumo, presenterà La donna di picche, Fanucci editore, ultimo libro dell'autore che, stavolta, come ambientazione ha scelto Vercelli, ma non solo: c'è anche il tempio di Saletta nel libro.

Il libro “La donna di picche” è stato presentato ieri al salone del libro. Questa sera, su Radio Rai 1, dopo il giornale della mezzanotte, andrà in onda un'intervista a Bassini proprio su “La donna di picche”.