Vito Grieco a muso duro

Arriva l'Alessandria che giocherà “o la va o la spacca” e la Pro Vercelli si gioca un pezzo di futuro, importante. Grieco si presenta in sala stampa come sempre, sincero e senza peli sulla lingua.





Si pensava di passare questo turno, di non giocare insomma.

Non serve recriminare, domani sarà un bel derby. Ho recuperato tutti: Azzi, Tedeschi, Morra, Emmanuello. Non giocheremo per il pari, dietro la linea della palla, puntando alle ripartenze. Domani sarà una partita tirata, e noi giocheremmo come sappiamo, facendo una partita d'attacco. Certo, l'Alessandria deve vincere, ma noi giochiamo davanti al nostro pubblico. Domani vedrete una squadra che darà battaglia.





Il presidente Massimo Secondo chiede coraggio.

Se il presidente voleva spronarci mi sta bene, se invece si riferisce al nostro campionato non mi trova d'accordo: nell'ultimo periodo avremmo potuto fare di più, ma questa squadra il coraggio lo ha sempre avuto.





Il tifo, vuole fare un appello?

Non voglio fare il ruffiano, chi ci è stato vicino, lo zoccolo duro ci sarà anche domani. Non faccio nessun appello... l'unico appello che faccio è questo: chi viene ci stia vicino per 95 minuti.