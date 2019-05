"Manutenzione del territorio: per noi è una priorità"

Controllo sulle cunette e sui fossi che corrono lungo le strade e nei tratti collinari del territorio borgosesiano, tutti oggetto di un’attenta opera di manutenzione, in modo da regimare al meglio le acque superficiali per evitare problemi idrogeologici e rischi per la sicurezza viaria e ambientale.

«Anche quest’anno abbiamo affidato il servizio di pulizia e manutenzione delle cunette – spiega Fabrizio Bonaccio, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Borgosesia – un’attività che deve essere svolta con continuità ed attenzione. Rispetto allo scorso anno – specifica – abbiamo aggiunto alcune modifiche, come lo svuotamento dei vasconi e l’obbligo di reperibilità “h24” , sette giorni su sette, per la ditta assegnataria: per qualsiasi emergenza, l’intervento dovrà essere immediato».

Per questo fondamentale servizio, il Comune sostiene un impegno economico di circa 17.500 euro: «Soldi spesi molto bene – commenta ancora Bonaccio – lo scorso anno questo tipo di lavori ha consentito di tenere a regime le acque, in modo che scorrano nelle apposite cunette evitando di invadere la sede stradale: per la nostra Amministrazione questo è e sarà un impegno fondamentale, i dati ci dicono che ogni euro speso in prevenzione ne farà risparmiare almeno 4 per i costi di ripristino».

Garantiti interventi continui, dunque, al centro e nelle frazioni, per una città sempre più sicura sotto tutti i punti di vista: «Il primo oggetto della nostra attenzione è la popolazione – conclude Bonaccio - fin dal primo giorno del nostro mandato siamo impegnati su ogni fronte possibile per la tutela dei nostri concittadini, che sono sempre al centro di ogni nostra decisione e azione».