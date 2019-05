Lutto per Gabriele, stroncato da un malore a 33 anni

Sarà l'autopsia a stabilire l'origine del malore che ha stroncato Gabriele Coppa, informatico novarese di 33 anni, morto nel pomeriggio di venerdì mentre faceva jogging a Novara.

Il giovane, che lavorava in un'azienda di consulenza informatica a Vercelli, aveva un passato da sportivo: da giovane aveva giocato a basket in diverse società sportive del novarese. Poi si era dedicato agli studi: prima ottenendo la laurea triennale all'Università del Piemonte Orientale e poi passando alla Cattolica dove si era specializzato in management per l'impresa. Lascia i genitori Maria Grazia e Fabrizio e la sorella Emanuela. La data dei funerali non è ancora stata fissata.