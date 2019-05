Ancora danni per il vento: scoperchiato parte del tetto di un palazzo Atc

Ancora danni ai tetti delle case, in città, a causa del maltempo. Alle ore 12.30 circa, una squadra del Comando provinciale dei Viigili del Fuoco è intervenuto in corso Palestro 21/a per il distacco di una parte del tetto del condominio dell'Atc, costituito da tegole catramate. L'intervento dei Vigili del Fuoco è consistito nella rimozione della copertura pericolante che, dopo essere stata sezionata, è stata portata a terra per mezzo dell' autoscala. L'intervento è avvenuto alla presenza del personale Atc.